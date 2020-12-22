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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan’da kar yağışı

İHA

Hizan’da kar yağışı

Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Babah saatlerinde başlayan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Havanın mevsim normallerinde seyrettiği Hizan’da kent beyaza büründü. Trafik akışında aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri de yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı ile birlikte ilçede güzel görüntüler de oluşmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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