Bitlis'te otomobil, kamyona çarptı: 5 yaralı

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİSDiyarbakır yolundaki tünelde, kamyona arkadan çarpan otomobildeki sürücü dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, BitlisDiyarbakır yolunun Buzluıpınar mevkisindeki tünelde meydana geldi. Engin Barış yönetimindeki 46 DJ 952 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi bilinmeyen 65 DS 828 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Engin Barış ile otomobilde bulunan Mehmet Sönmez, Alican Akın, Edip Kızılsoy ile Ersin Barış yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak, sağlık ekibi tarafından ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-24 16:47:43



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