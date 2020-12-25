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Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar Bitlis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İHA

Güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyorlar Bitlis’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bitlis'te korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik güçleri eksi 10 derecede görevlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Türkiye genelinde pandemiyle mücadele kapsamında bugün saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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