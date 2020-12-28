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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

İHA

Mandaların buz gibi havada kaplıca keyfi

Bitlis'in Güroymak ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki Budaklı köyündeki mandalar, eksi 20 derecelik havada kaplıcanın sıcak suyunda keyif sürüyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği köyde ahırlardan çıkamadığı için kirlenen hayvanlar, sahipleri tarafından temizlenmek için 10 günde bir kaplıcaya götürülüyor. Temizlenmek için mandaları kaplıca suyuna götüren hayvan sahipleri de suya girerek hayvanlarla birlikte yıkanıyor. Yaz aylarında çamur ve suya ihtiyaç duyan mandalar, kış aylarında da kaplıcaya ihtiyaç duyuyorlar. Bölgede birçok noktada çıkan sıcak suyu hem mandalar kullanıyor hem de insanlar şifa bulmak için kullanıyor.
Mandaların kaplıca keyfi birçok alandan fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Yılın belli dönemlerinde bölgeye gelen fotoğrafçılar mandaları fotoğraflarken, bölgenin tanıtımına da büyük katkı sağlıyorlar.
Düzenli olarak 10 günde bir mandalarını sıcak suya getiren Zeki Barın, kaplıcanın hayvanlarına iyi geldiğini söyledi. Zeki Barın, “Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde yaşıyorum. 20’nin üzerinde mandamız var. Mandalarımızı kış aylarında 10 günde bir kaplıcaya getiriyoruz. Burada 23 saat boyunca sıcak suda kalıyorlar. Dışarıda eksi 1012 derece soğuk varken, mandalar 35 derece sıcaklıkta olan kaplıcanın keyfini yaşıyorlar. Daha sonra da sudan çıkarak ahırlarına götürüyoruz” dedi.

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