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(Özel) Türkiye’nin en büyük iki feribotu 2020’de 500 bin ton yük taşıdı

İHA

(Özel) Türkiye’nin en büyük iki feribotu 2020’de 500 bin ton yük taşıdı

Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan Türkiye’nin en büyük iki feribotu, pandemi sürecine rağmen bir önceki yıla oranla 2,5 kat daha fazla yük taşımacılığı gerçekleştirdi.
Van Gölü Feribot Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Türkiye’nin en büyük iki feribotu olan Sultan Alpaslan ve İdrisi Bitlis feribotları, 2020 yılında taşıdıkları yük kapasitesi ile büyük bir başarıya imza attı. Korona virüs nedeniyle birçok alanda faaliyetler durma noktasına gelirken, pandemiye rağmen gerekli önlemleri alarak 24 saat çalışma esasına göre çalışma yürüten Türkiye’nin en büyük iki feribotu Sultan Alpaslan ve İdrisi Bitlis feribotları, bu yılın toplamında 500 bin ton yük taşıdı. Geçen yılın toplamında 200 bin ton yük taşıyan iki feribotun 2020 yılında ise bir önceki yılın 2,5 kat fazlası yük taşımış oldu.
Her biri 4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip olan 135,66 metre boyundaki feribotların ayrıca 350 yolcu ve 50 adet vagon taşıma kapasitesi bulunuyor. Van Gölü üzerinde yüzde 100 yerli ana makine ile çalışan feribotlar, Tatvan – Van arasındaki bir seferi ise yaklaşık 4 saatte tamamlamış oluyor. Daha öncesinde uzun yıllar Van Gölü üzerindeki yük taşımacılığı görevini yürüten 4 feribotun emekliye ayrılmasıyla birlikte göreve devralan Sultan Alpaslan ve İdrisi Bitlis feribotları, 2021 yılında da yıllık yük taşıma kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

“Rayların bittiği yerde feribotlar devreye giriyor”
Türkiye’deki demiryolu ulaşımı hiçbir engel tanımıyor. Türkiye demiryolu ağlarıyla adeta kıtaları birbirine bağlıyor. Rayların bittiği yerde ise feribotlar devreye giriyor. Yük taşımacılığında düşük maliyet sebebiyle demiryolu taşımacılığı tercih ediliyor. Dünyanın farklı coğrafyalarından Bitlis’in Tatvan ilçesine de yıl içerisinde bu anlamda çok sayıda yük vagonları geliyor. Tatvan’a kadar demiryolu ile gelen vagonlar burada rayların bitmesiyle birlikte Van Gölü’nü gemi üzerinde geçiyor ve ardından Van iskelesinde tekrar raylarla buluşan vagonlar uluslararası yolculuğuna devam ediyor. Vagonların feribottaki yolculuğu ise yaklaşık 4 saat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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