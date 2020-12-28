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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TATSO’dan öğrencilere tablet desteği

İHA

TATSO’dan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) başlatılan tablet dağıtım kampanyası kapsamında Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasına (TATSO) bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar gönderildi.
TOBB’un katkılarıyla yürütülen kampanya kapsamında 55 adedi TOBB tarafından, 20 adedi ise TATSO tarafından satılan alınan toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar, öğrencilere dağıtılmak üzere protokolle Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslimi sağlandı. Tatvan’daki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak tablet bilgisayarların teslimi için Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer’i ziyaret eden Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Bilal Adabağ, 45 adet tableti protokolle Müdür Yüzer’e teslim etti.
TATSO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Aydoğdu ve İsmail Alkoç ise Ahlat ve Adilcevaz ilçe milli eğitim müdürlerini ziyaret ederek 6’sı Adilcevaz ve 15’i de Ahlat olmak üzere 21 adet tabletin teslimini sağladı.
Geleceğin güvencesi olarak gördükleri gençlerin eğitimini önemsediklerine vurgu yapan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO olarak TOBB’un da katkılarıyla odalarına bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye edildiğini söyledi. İmkanlar dahilinde eğitime olan desteklerini sürdüreceklerini ifade eden TATSO Başkanı Bilal Adabağ, “TATSO olarak bir yandan ilimizin ekonomisini büyütmeye çalışırken, bütün çocuklarımızın eğitim öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı da ihmal etmedik. TOBB öncülüğünde başlatılan tablet dağıtım kampanyası kapsamında odamıza bağlı Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere toplam 75 adet klavyeli tablet bilgisayar hediye aldık. Almış olduğumuz bu tabletleri öğrencilerimize dağıtılmak üzere ilgili ilçe milli eğitim müdürlüklerimize ulaştırdık. İnşallah bu tabletler sayesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz pandemi süreci ve sonrasında derslerini daha yakından takip edebilecekler. Ben bu vesile ile katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyor, tabletlerin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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