Tatvan'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bu faya dikkat! 2 bin yıldır kırılmıyor!

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA) BİTLİS'in Tatvan ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Ahlat-Tatvan kara yolu üzerinde meydana geldi. Ahlat istikametinden Tatvan'a gelen M.G. yönetimindeki 27 GD 750 plakalı kamyonetle sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DZ 1853 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki araçta büyük hasarın meydana geldiği kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2020-12-28 21:35:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.