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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizan Kaymakamı Yelek, üs bölgesini ziyaret etti

İHA

Hizan Kaymakamı Yelek, üs bölgesini ziyaret etti

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Panor Dağı mevkiinde yapımı tamamlanan güvenlik korucularına ait üs bölgesini ziyaret etti.
Üs bölgesinde İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu ve İlçe Emniyet Amiri Erbil Başar tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, askeri personel ve güvenlik korucuları ile bir araya geldi. Hizan Kaymakamlığı tarafından yapımı tamamlanan üs bölgesinde gözetleme kuleleri ile bölgenin güvenliği ve ana yolun kontrolünü daha iyi sağlamak amacıyla hizmet verecek olan üs bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, güvenlik korucuları ile sohbet etti.
Kaymakam Yelek yaptığı açıklamada, "Burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey, birlik ve beraberliğimizi korumaktır. Amacımız, vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmektir. Devletimizin kurum ve kuruluşları bu yönde büyük gayret sarf ediyor. Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzur ve güveni için gece gündüz demeden, zor şartlarda büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini icra eden asker ve korucularımıza teşekkür ediyorum. Görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

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