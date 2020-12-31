Dondurucu soğukta kaplıcaya girip şifa arıyorlar



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'in Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde bulunan kaplıcalar, yazkış ziyaretçilerini ağırlıyor. Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen kaplıcaya gelenler, eksi 15 derece dondurucu soğuğa aldırış etmeden kaplıca suyuna girip şifa arıyor.

Bitlis'e 30, Güroymak ilçesine ise 7 kilometre uzaklıkta bulunan Budaklı köyündeki kaplıcalar, yaz ayında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçi akınına uğruyor. Kaplıca suyunun romatizma, bel fıtığı, kireçleme, eklem ağrıları, sinüzit, sinir sistemi, böbrek, idrar yolları ve böbrek taşı gibi birçok hastalığa iyi geldiği belirtiliyor. Bitlis'in yanı sıra Muş, Batman, Van ve diğer çevre illerden de gelen birçok vatandaş, kaplıca suyunda yüzerek şifa arıyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2020-12-31 10:57:49



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