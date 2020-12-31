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Nazik Gölü’nde yasak ava geçit yok Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ: “Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır”

İHA

Nazik Gölü’nde yasak ava geçit yok Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ: “Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır”

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü’nde yasak avlanmanın önüne geçmek için balıkçı tekneleri karaya çekildi.
Nazik Gölü’nde yasak avcılığın yapıldığı ihbarı üzerine Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi işlemleri gerçekleştirildi. 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğ gereğince; su ürünleri avcılığının yasak olduğu Ahlat ilçesine bağlı Nazik Gölü’nde av yasaklarının uygulanması kapsamında Ovakışla beldesi ile Dilburnu, Nazik, Gölgören ve Kırıkkaya köylerindeki balıkçı tekneleri karaya çekilerek gerekli tedbirler alındığı belirtildi.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Mevzuat gereğince yapılan çalışmalar neticesinde, Nazik Gölü’nde ticari su ürünleri avcılığı yapan tüm tekneler karaya çekilmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasağı döneminde yasağa uymaları gerekmektedir” dedi.

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