Elektrik arıza ekiplerinin yeni yıl mesaisi

Bitlis’te elektrik arıza ekipleri yeni yılda vatandaşların elektriksiz kalmamaları için yılbaşı gecesinde de aralıksız çalışıyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.(VEDAŞ) arıza ekipleri aldıkları ihbarı değerlendirerek, merkeze bağlı Değirmenaltı Köyündeki arızaya müdahale etti. Vatandaşların kesintisiz enerji almaları için geceli gündüzlü çalışan ekipler yeni yıla saatler kala gittikleri köyde gittikleri arızayı giderdi.

Bitlis’te yılbaşı gecesi emniyet, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri gibi arıza ekipleri de tam mesai yaptı. Gece gelen ihbarlara müdahale eden ekipler, yeni yıl içinde mesajlar verdi. Merkeze bağlı Değirmenaltı köyündeki arızaya müdahale ederek, enerji veren ekipteki teknisyen Yunus Ağır, “VEDAŞ ekipleri olarak 2020 yılında Bitlisli hemşerilerimize kesintisiz enerji verebilmek için yılın son gününde de çalışıyoruz. Yeni yılın öncelik sağlık ve huzur getirmesi dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Arıza ekibinden Ömer Gürcan ise, “Arıza ekibi olarak bugün Değirmenaltı köyümüzdeki arızaya müdahale ediyoruz. Vatandaşlarımıza kesintisiz enerji vermek için yılbaşı gecesinde de çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum” şeklinde konuştu.

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