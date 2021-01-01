Tatvan’da yılın ilk bebeği ‘Sinem Efsan’ oldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde dünyaya gelen 2021 yılının ilk bebeğine "Sinem Efsan" adı verildi.
Tatvan'da 2021 yılının ilk bebeği özel bir hastanede dünyaya geldi. Özel bir hastanenin kadın doğum polikliniğinde saat 00.01'de 3 kilo 970 gram dünyaya gelen bebeğe "Sinem Efsan" adı verildi.
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