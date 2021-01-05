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Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ele geçirildi

DHA

Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ele geçirildi


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağarada bidonlar içerisinde toprağa gömülü halde 250 kilogram amonyum nitrat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağalar da kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis merkeze bağlı Güllüce köyü kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik `Yıldırım16 Sehi Ormanları Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyüp Fidan 20212´ adıyla operasyon düzenlendi. Ekiplerin yaptığı arazi aramatarama faaliyetinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildi. Mağaralarda yapılan aramada; 14 jelikan bidon içeresinde 250 kilogram amonyum nitrat, 200 metre elektrik kablosu, 5 leşker kıyafeti, 2 çift ayakkabı, 4 güneş paneli, 3 kütüklük, 2 koli bandı, 1 kilogram tütün, 20 kol saati, 12 çakmak gazı, 15 inşaat eldiveni, 50 metre ip, 1 alyan anahtar, 1 keski, 1 kurbağacık, 1 tornavida, 10 kilogram deterjan, 750 kilogram çeşitli gıda ile 100 adet giyim malzemesi ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere savcılığın talimatıyla el konulurken, diğer malzemeler imha edildi, mağalar da kullanılamaz hale getirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-01-05 00:04:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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