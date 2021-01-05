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(Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

İHA

(Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
28 Kasım 2020 günü TatvanAhlat kara yolunun 300 Evler mevkiindeki kavşakta saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 otomobil çarpışmıştı. Olayda M.M.Y. hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralanmıştı.
Kazada yaralananların tedavileri sürerken, meydana gelen kaza ile ilgili görüntüler de ortaya çıktı. Kaza yerine yakın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kaza anı net bir şekilde görülüyor. Kameralara yansıyan görüntülerde, Tatvan’dan Ahlat istikametine doğru seyir halinde olan 06 DZ 1853 otomobilin aniden karşı şeride geçerek önce Ahlat’tan Tatvan istikametine doğru gelen 27 GD 750 plakalı kamyonete çarptığı, ardından ise yolun kenarında bekleyen iki kadına çarptığı görülüyor.
Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaşanan üzücü kazada M.M.Y. hayatını kaybetmiş ve 5 kişi ise yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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