Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı

İHA

Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı

– Bitlis’in Tatvan Belediyesi, pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 537 çiftin nikâhını kıydı.
2020 boyunca korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için hiçbir tedbiri elden bırakmayan Tatvan Belediyesi, nikâhlarda aldığı önlemlerle de çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında oldu. Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren belediye hizmet binasında bulunan nikah salonunu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine ise evlendirme memurluğunda sosyal mesafe kuralı sıkı sıkı uygulandı. Nikah aralarında salon dezenfekte edilerek, ortam sık sık havalandırıldı.

“Çiftlerin mutluluğuna ortak oluyoruz”
Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsurunun aile kurmak ve evlilik olduğunu belirterek, “Tatvan Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediyemizin nikâh memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde ‘evet’ diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir ‘evet’ ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 8’i yabancı toplam 537 çiftimizin nikâhını kıydık. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

“Nikâhlarda korona virüs düzenlemesi”
Belediye ekiplerinin çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Geylani, “Pandemi sürecinde nikâhlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikâh memurluğumuzda gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Tatvanlı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER (Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin ...
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda ...
Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ...
Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak ...
Bitlis'te 10 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 10 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele ...
Tatvan’da korona virüs tedbirlerine uyuldu, harita maviye döndü
YEREL HABERLER Tatvan’da korona virüs tedbirlerine uyuldu, harita ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X