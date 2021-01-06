Bitlis’e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis’e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

İHA

Bitlis’e tarımsal ve hayvansal ürünlerden 2,5 milyar TL girdi sağlandı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, tarımsal ve hayvansal ürünlerden kentin ekonomisine 2,5 milyar TL girdi sağlandığını söyledi.
Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, 2020 yılının hem dünya hem de ülkemiz için pandemiden dolayı talihsiz bir yıl olduğunu ve bütün sektörler gibi tarım ve hayvancılığın da olumsuz etkilediğini söyledi. Müdür Çelik, “Bitlis olarak, ülkemizde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımızın ve Bitlis Valimizin özel talimatları ile ilimizde Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 356 kişilik personelimizle birlikte her zaman sahada olduk. Alın teri döken, toprakları yoğuran çiftçilerimiz üretsinler diye hep sahada olduk. Üretimde bulunan çiftçilerimizin seyahatlerini kolaylaştırdık. Bitlis’te tarım ve hayvancılıkta önemli üretimlerde bulunduk. Bitlis coğrafyası iklimi ile yüzde 96’nın üzerinde tarım ve hayvancılık şehridir. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz olarak 2019 yılına göre üretimimizi yüzde 10 oranında artırdık. Bitlis ilini ceviziyle, balıyla, patatesi ve domatesi ile bölgenin Çukurova’sı olarak görüyoruz. Çok güzel üretimlerimiz mevcuttur” dedi.
Çelik, Bitlis ilinde kuru fasulyenin katma değerli bir ürün olmaya başladığını belirterek, “2019 yılı rakamlarına göre, 88 bin dekar alanda yaklaşık 24 bin ton fasulye üretimi gerçekleştirdik. 2020 yılı rakamları da yüzde 10 artışla bu yılı kapattık. Kuru fasulye üretiminde Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer alıyoruz. Patates üretiminde endüstriyel, sanayi tipi ve yemeklik anlamında Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerimizde üretimlerimiz devam etmektedir. 2020 yılında 5055 bin dekar alanda 200 bin tona yakın patates ürettik. Üretilen patateslerin büyük bir kısmını Batı Anadolu illerine, bir kısmını da Irak pazarına ihraç ettik” ifadelerini kullandı.
Bitlis olarak sadece patates ve fasulye üretimi değil, bunların sertifikalı tohumluk üretiminde de önemli bir yerde olduklarını kaydeden Çelik, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin kuru fasulye sertifikalı tohum üretiminin yüzde 80’ini Bitlis olarak karşılıyoruz. Yaklaşık olarak 10 bin dekarlık alanda 3 bin 500 ton sertifikalı kuru fasulye tohumu üretiyoruz. Patateste de bu böyledir. Türkiye rakamlarına göre çok iyi yerdeyiz. Bu yıl 70 bin ton sertifikalı patates tohumu ürettik. Ülkenin değişik bölgelerine gönderdik. Şeker pancarında 23 bin dekarlık alanda 140 bin ton üretimimiz oldu. Domateste çok iyiyiz. Bitlis merkez, Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçesinde 23 bin dekarlık alanda toplamda 138 bin ton üretim gerçekleştirdik. Türkiye’de 17’nci sıradayız. Hububat üretiminde 340 bin dönümlük alanda 6070 bin ton buğday üretimi gerçekleştirdik. 2021 yılında daha çok üretim sağlayacağız. Bitlis ili balı ve cevizi ile önde olan bir kentimizdir. Ceviz üretimimiz 2019 yılında 3 bin 200 ton idi. Bu yıl ceviz üretiminde 5 bin tona ulaştık. Bal üretimimiz Bitlis’in içinde barındırdığı endemik bitkileri ile tabiattaki şifayı kovanlara taşıdık. 3 bin 200 ton bal üretimimiz vardı. 2020 yılında 4 bin tona ulaşacağız. Türkiye genelinde karakovan bal üretiminde Siirt’ten sonra ikinci sıradayız. Bitlis ilimiz 1 milyon 334 bin dekar mera varlığı ile 120 bin adet büyükbaş, 800 bin adet küçükbaş hayvan varlığı ve özelden 11 bin adet manda varlığı ile önemli bir hayvancılık merkezidir. Bitlis’te her yıl 140 bin tona yakın süt üretimimiz mevcuttur. 10 bin tonda kırımız et üretiyoruz. Bitlis ilinde hayvansal üretim, bitkisel üretim, su ürünleri anlamında elde ettiği üretim değerimiz 2.3 milyon TL’dir.”
Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, çiftçilere yönelik projelerin 2020 yılında da devam ettiğini belirterek, “2020 yılında çiftçilerimizle birlikte sahada olmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak uyguladığımız bazı projelerimiz oldu. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında Bitlis genelinde 26 adet tarımsal tesis projesini hayata geçirdik. Çiftçilerimize boş arazi kalmaması adına 10 ton yonca tohuma alarak dağıttık. Yeni alanlar oluşturmak adına 6 bin 250 kilogram sertifikalı kuru fasulye tohumu dağıttık. Hizan ve Mutki ilçelerimizdeki menengiç ağaçlarının fıstığa dönüştürülmesi projesi kapsamında 30 bin adet fıstık aşısı yaptık. 5 bin adet meyve vermeyen ceviz ağacını aşılayarak verim vermelerini sağladık. 2 adet kapama fıstık bahçesi yaptık. 98 çiftçimize yüzde 40 hibeli bin adet süt ineği dağıtıyoruz. Ayrıca 2021 yılında müdürlüğümüz tarafından uygulanacak birçok projemiz de var. Suni tohumlama, ceviz fidanı dağıtımı, kuru fasulye tohumu dağıtımı, fıstık aşılama, makine ekipman alımı ve manda ıslah projelerimiz 2021 yılında da devam edecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Bitlis, 2019'da tarım ve hayvancılıktan 2,3 milyar TL girdi sağladı'
YEREL HABERLER 'Bitlis, 2019'da tarım ve hayvancılıktan 2,3 milyar ...
Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te PKK sığınaklarında el bombaları, silah ve ...
2 sığınak içerisinde 3 el bombası ile çok sayıda kaleşnikof fişeği ele geçirildi
YEREL HABERLER 2 sığınak içerisinde 3 el bombası ile çok sayıda ...
Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden ‘sıfır atık’ projesi
YEREL HABERLER Adilcevaz Onkoloji Hastanesinden ‘sıfır atık’ projesi
Bitlis Belediyesi logosunu değiştiriyor
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi logosunu değiştiriyor
Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı
YEREL HABERLER Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı
(Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER (Özel) 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin ...
Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda amonyum nitrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te, teröristlerin kullandığı mağaralarda ...
Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis'te 250 kilo amonyum nitrat ile yaşam malzemesi ...
Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Tatvan’da uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X