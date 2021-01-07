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Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” toplantısı

İHA

Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” toplantısı

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, KOSGEB Bitlis İl Müdürü Cevat Kaya, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ecvet Avcı, Tatvan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Naim Nadir, Ziraat Odası Başkanı M. Şefik Kızılca, ASKON Bitlis Şube Başkanı Ömer Kara, TATSO yönetim ve meclis üyeleri ile TATSO üyesi yatırımcı ve müteşebbislerin katıldığı toplantıda, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uzmanlarınca konuyla ilgili detaylı bilgiler verildi.
Toplantıda konuşan TATSO Başkanı Bilal Adabağ, Bitlis’in tarımdaki rolüne dikkat çekerek, kentin tarıma dayalı ekonomik yatırımlarla daha da güçlü hale geleceğine inandığını ifade etti. Tarımın ekonomik kalkınmadaki önemli rolünü vurgulayan Adabağ, tarım alanındaki başarılı çalışmalarından ötürü Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.
Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik ise Bitlis’in özellikle tarım alanında adından söz ettirmeye başladığını ifade ederek; tulum peyniri, bal, kuru fasulye ve patates üretimi ile alakalı bilgiler verdi.
Rıfat Çelik, ayrıca 2006'dan bu yana 130 projenin üzerinde destekleme yapıldığını bildirdi.
Düzenlenen toplantı, sorulan soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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