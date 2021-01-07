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‘Mağara Kent: Madavans Vadisi’ turizme kazandırılıyor Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

İHA

‘Mağara Kent: Madavans Vadisi’ turizme kazandırılıyor Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Neolitik Çağ’dan kaldığı düşünülen, binlerce yıllık yaşam izleri taşıyan ve ‘Mağara Kent’ olarak bilinen Madavans Vadisi’nin eko turizme kazandırılması için çalışmalar başlatıldı.
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kararıyla ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ ilan edilen Madavans Vadisi'nin turizme kazandırılması amacıyla Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kabul edildi. Hayata geçirilecek proje kapsamında ilçenin Kulaksız ile Tahtısüleyman mahallelerinin üst kısmında yer alan yaklaşık 238 dekarlık alana sahip çeşitli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Madavans Vadisi’nde bulunan 400’den fazla mağara yerleşimlerinin ve çeşitli ibadethanelerin aslına uygun olarak restorasyonlarının yapılmasıyla birlikte yürüyüş yolları, rekreasyon çalışmaları, çadır kamp alanları, bungalov evler ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması planlanıyor.

“Madavans Vadisi eko turizm alanında gerçekten eşsiz bir destinasyon”
Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin, Madavans Vadisi’ni eko turizme kazandırmak amacıyla ilk aşama olarak fizibilite ve uygulama projelerinin hazırlanması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından kabul gören projenin ihalesini yaptıklarını söyledi. Aktekin, “Görmüş olduğunuz bu alan Madavans Vadisi olarak adlandırılıyor. Alan yaklaşık 238 dekarlık bir alana sahip ve eko turizm alanında gerçekten eşsiz bir destinasyon. Alanımız 9 Haziran 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımızın yayınladığı kararname ile kesin korunacak alan listesine dahil edildi. İlçemizde kazı çalışmaları yürüten sanat tarihçileri ve tarihçilerimizden aldığımız bilgiler ve çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Neolitik Çağ’dan kalma bir alan. Yapılan çalışmalarda tespit edilmiş olan 400’ün üzerinde mağaramız var. Fakat yıllar içerisinde meydana gelen depremler ve insanların, özellikle definecilerin tahrip etmesi sonucu bu mağaraların bir kısmı kapanmış durumda, çökmüş durumda. Biz bunları da zaman içerisinde restore edip kullanıma açmayı planlıyoruz. Bizde bunla hareketle Madavans Vadisi’ni eko turizme kazandırmak amacıyla projenin birinci aşaması olan ‘Madavans Vadisi’nin Eko Turizme Kazandırılması’ projemizin ilk aşaması olan fizibilite ve uygulama projelerinin hazırlanması amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) proje sunduk. Projemiz DAKA tarafından kabul edildi, ihalemizi yaptık ve birinci aşama uygulama projelerinin hazırlanması ve burada uygulanacak eko turizm türlerinin belirlenmesi amacıyla önümüzdeki hafta içerisinde İstanbul’dan uzman bir ekip alanımıza gelecek ve burada gerekli çalışmaları yapacaklar. 6 ay içerisinde alanın tüm değerlendirebilecek alanları uygulanabilecek eko turizm türleri belirlenecek” dedi.

“İlk aşamada 1 ibadethane ve 3 mağara evin restorasyonu yapılacak”
Proje kapsamında ilk aşamada 1 ibadethane ve 3 mağara evin restorasyon çalışmaları yapılarak eko turizme kazandırılacağını belirten Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi Sorumlusu Necati Aktekin, “Bu alanda bizim öncelikle istediğimiz tescilli bir yürüyüş yolu planlamak ve bunu tabelalandırmak. Yaklaşık 17 kilometrelik bir yürüyüş alanı tescillendirmeyi planlıyoruz. Alan içerisinde yine bakı terasları oluşturmayı planlıyoruz. Burada Neolitik Çağ’dan kalma bir alan olduğu için çeşitli ibadethaneler ve mağara evler bulunuyor. Bunların ilk aşamada 1 ibadethane ve 3 mağara evin restore ederek burada turistlerin hizmetine sunmayı ve daha sonrada restorasyon çalışmalarını hızlandırarak alanın tümüne yaymayı planlıyoruz. Yine alan içerisinde çadır kamp alanları oluşturmayı düşünüyoruz. Yine konaklamayı sağlamak için bungalov ev tasarımları planlıyoruz. Alanda yine rekreasyon alanları oluşturmayı planlıyoruz. Yine gördüğünüz gibi daha önceden Orman Genel Müdürlüğünce yapılmış olan ağaçlandırma çalışmaları var. Biz bunları daha da yaygınlaştırıp alanı daha yeşil bir zemine kavuşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

10 yıl mağara evde yaşadı
1950’li yıllarda Madavans Vadisi’ndeki mağara evlerde 10 yıl yaşamış olan 77 yaşındaki Hüseyin Akçınar ise “10 yıl biz bu mağara evlerde kaldık. Annem, babam ve 4 kardeşimle beraber burada kaldık. Bağ ektik, bahçe ektik geçimimizi sağladık. Bizden başka 10 ev daha bu mağara evlere yerleşmişlerdi. Daha sonra ben askere gittikten sonra burayı terk ettik” dedi.

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