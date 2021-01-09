Bitlis'te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

İHA

Bitlis'te tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi

Bitlis kırsalında toprağa gömülü vaziyette tuzaklanmaya hazır 100 kilo Amonyum Nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 202102” operasyonunun başlatıldığı bildirildi.
Ele geçirilen malzemelerin Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile imha edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi. "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, merkeze Harmanyeri köyü kırsalında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alınmış, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, “Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 202102” operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında, Harmanyeri Köyü kırsalında, toprağa gömülü plastik bidon içerisinde tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat, toprağa gömülü naylon brandaya sarılı 20 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet akü, 36 litre sıvı yağ ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı alınarak delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te en kurak kış yaşanıyor; 2 yıl önce 9 metre tutan kar yağmıştı
YEREL HABERLER Bitlis'te en kurak kış yaşanıyor; 2 yıl önce 9 metre ...
(Özel) Rahva Ovası’nın ve Atatürk Dağı’nın sis altındaki muhteşem görüntüsü
YEREL HABERLER (Özel) Rahva Ovası’nın ve Atatürk Dağı’nın sis ...
Bitlis´te, PKK'ya ait toprağa gömülü EYP imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis´te, PKK'ya ait toprağa gömülü EYP imha edildi
Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
YEREL HABERLER Amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi
(Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ile ilgili sosyolojik bir çalışma yaptı
YEREL HABERLER (Özel) Doç. Dr. Adem Palabıyık Diyarbakır anneleri ...
Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında kabul etti
YEREL HABERLER Vali Oktay Çağatay, 8. Kolordu Komutanını makamında ...
Vali’den Gazitepe Üs Bölgesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali’den Gazitepe Üs Bölgesine ziyaret
Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs Bölgesi'ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çağatay'dan yapımı tamamlanan Gazitepe Üs ...
Hayırsever vatandaştan köy okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırsever vatandaştan köy okuluna kütüphane
Kaymakam Yelek’ten okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Yelek’ten okul ziyareti
‘Mağara Kent: Madavans Vadisi’ turizme kazandırılıyor Ahlat Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ‘Ahlat Madavans Vadisi Eko Turizm Geliştirme Projesi’ Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER ‘Mağara Kent: Madavans Vadisi’ turizme ...
Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi” toplantısı
YEREL HABERLER Tatvan’da “Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların ...