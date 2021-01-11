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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin kürek sporcuları Van Gölü’nde yetişiyor

İHA

Geleceğin kürek sporcuları Van Gölü’nde yetişiyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan kürek takımında eğitim alan gençler, Van Gölü’nün eşsiz güzelliğinde antrenmanlarını yaparak geleceğe hazırlanıyor.
Bitlis’in Ahlat ilçesine geçen yıl beden eğitimi öğretmeni olarak atanan eski milli sporcu ve kürek antrenörü Ali Herseklioğlu, kurduğu takım ve verdiği gönüllü eğitimle 1315 yaş arasındaki gençleri kürek sporuyla tanıştırdı. Van Gölü’nün kürek sporu için en verimli çalışma alanlarından biri olduğunu söyleyen Herseklioğlu, amaçlarının Van Gölü’nde geleceğin kürek sporcularını yetiştirerek milli takıma bu bölgeden sporcular kazandırmak olduğunu söyledi. Ali Herseklioğlu, "Ahlat’ta beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Geçen yıl buraya atandım. Burada Türkiye’nin en büyük gölünün olması ve göl üstünde çok fazla su sporlarının olmayışı dikkatimi çekti. Bu yönde girişimlerde bulundum. Ahlat Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çok büyük destekler sundu. Böylece Ahlat’ta kürek sporunu başlatmış olduk. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarımız sürüyor. 1314 ve 15 yaş kategorisinde yarışlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız ilk etapta yarışlara girerek derece ve madalya almaktır. Sonrasında ise uzun vadede Ahlat’tan milli sporcu çıkarmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde sürüyor. Hava şartları da şu anda çok güzel gidiyor. Halen daha kar yok, hava güzel ve su imkanı gayet elverişli durumda. Burası Türkiye’nin en verimli çalışma alanlarından birisidir. Havaların elverişli olması durumunda çalışmalarımız sürüyor. Kötü hava koşullarında ise kara antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çocuklarımıza olabildiğince temel eğitimleri vererek, yarışmaya yönelik antrenmanlarımız devam ediyor. Haftanın 6 günü antrenmanlarımız oluyor. Her gün 2 saatlik bir çalışmamız oluyor. Bu çalışmalarda havanın güzel olduğu günler suda, güzel olmadığı günlerde ise spor salonunda kondisyon ve kuvvet çalışmalarımız oluyor. Performans sporu olduğu için çok yoğun idman yapmamız gerekiyor. Bu noktada da sporcularımızın da çok büyük desteği gerekiyor. Sağ olsunlar onlarda çok istekliler. Düzenli bir şekilde gelerek antrenmanlara katılıyorlar. Burada kürek sporunu yapmak için can atıyorlar. Bizde elimizden geldiğince eğitimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Amacım milli sporcu olmak"
Kürek sporu yapan gençlerden Muhammed Yiğit ise kürek sporunu çok sevdiğini belirterek, milli sporcu olmak istediğini ifade etti. Yiğit, "Yaklaşık bir yıldır kürek sporuyla ilgileniyorum. Bu sporu çok seviyorum. Haftanın 6 günü antrenmanlara katılıyoruz. Hedefim Türkiye şampiyonasında Ahlat Kürek Takımı olarak şampiyon olmak ve sonrasında milli sporcu adayı olmak istiyorum. Van Gölü’nde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Kötü hava şartlarında ise spor salonunda eğitimlerimizi aksatmadan yapıyoruz. Gerçekten çok güzel bir spor dalı, herkese tavsiye ederim. Emeği geçen herkese teşekkürler" diye konuştu.

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