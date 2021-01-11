Bitlis İl Jandarma Komutanlığı 2020 raporunu açıkladı: Asayiş olaylarının yüzde 98´i aydınlatıldı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA) BİTLİS İl Jandarma Komutanlığı 2020 yılında terör, asayiş, trafik ve kaçakçılık olaylarına ait verilerini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis ve ilçelerinde yürütülen operasyonlarla ilgili detaylı bilgileri basınla paylaştı. Başlıklar altında paylaşılan verilerde 22 PKK/KCK mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı verilerine göre, 2020 yılında Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, 21´i ölü, 1´i sağ olmak üzere, toplam 22 PKK/KCK terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlarda; 41 uzun namlulu silah, 9 lav silahı, 3 keskin nişancı tüfeği, 2 makineli tüfek, 1 uçaksavar makineli tüfeği, 4 roketatar silahı, 5 tabanca, 64 bin 276 adet mühimmat/fişek, 93 el bombası, 7 el ve araç telsizi, 11 bin 650 metre elektrik kablosu, 3 bin 357 kilogram amonyum nitrat, 68 adet EYP, bin 472 metre saniyeli fitil, 729 adet elektrikli fünye, 38 adet akü, 2 bin 717 adet pil, 531 adet örgütsel doküman, 10 ton 651 kg muhtelif gıda malzemesi, bin 388 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 158 sığınak, mağara ve depo kullanılmaz hale getirildi. PKK/KCK ile işbirliği yaptığı tespit edilerek yakalanan 67 kişiden 14´ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASAYİŞ OLAYLARININ YÜZDE 98´İ AYDINLATILDI

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2020 yılında 94´ü trafik olmak üzere 941 asayiş olayı meydana geldiği, olayların yüzde 98´inin aydınlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında 2020 yılı içerisinde 941 asayiş olayı, 94 trafik olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarının yüzde 98´i aydınlatılmıştır. Meydana gelen asayiş olayları kapsamında bin 493 şahıs hakkında işlem yapılmış, bunlardan bin 478´i yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 36 şüpheli şahıs ise tutuklandı. Hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma vb. olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 135 mala karşı suç olayı meydana gelmiştir. Bir önceki yıla göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde16 azalış yaşanmıştır. Mala karşı suçlar kapsamında 2020 yılında 56 hırsızlık olayı meydana gelmiş, bu suçların yüzde 84´ü aydınlatılmıştır. Hırsızlık olaylarında, 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 46 azalma yaşanmıştır. Kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, taksirle yaralama vb. olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 608 kişilere karşı suç olayı meydana gelmiştir. Kişilere karşı işlenen suçların yüzde 98´i aydınlatılmıştır. 2020 yılında 829 bin 668 şahıs sorgulanmış ve 2 bin 851 şahıs yakalanmış, yakalananlardan 24 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi."

KAÇAKÇILARA GEÇİT VERİLMEDİ

Açıklamada, İl Jandarma komutanlığı ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığı Bitlis´te başta insan kaçakçılığı olmak üzere uyuşturucu ve çeşitli kaçakçılık suçlarına izin vermediği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "2020 yılı içerisinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 240 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 367 şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, bunlardan 18´i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2020 yılı içerisinde müdahale edilen 30 göçmen kaçakçılığı olayında; ülkemize yasadışı yollarla giren 721 göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 2020 yılı içerisinde uyuşturucu ile etkin mücadele neticesinde, 193 kg kubar esrar, 3 bin 382 kök yasadışı kenevir, 1 kilo 116 gr metamfetamin, 447 gr toz esrar, 32 gr eroin ile 9 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. 2020 yılında bir önceki yıla göre yakalanan esrar miktarında 28 kat artış yaşanmıştır. Ayrıca kaçakçılık suçları kapsamında bin 293 adet tarihi eser ve 2 bin 201 paket kaçak sigara ele geçirildi."

TRAFİK KAZALARINDA DA YÜZDE 5 AZALMA OLDU

Açıklamada, 2020 yılında Bitlis ve ilçelerinde 2´si ölümlü toplam 94 trafik kazası meydana geldiğini, kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildiridli. 2020 yılında, bir önceki yıla göre trafik kaza sayısında yüzde 8, trafik kazasında ölen vatandaş sayısında yüzde 73, yaralanan vatandaş sayısında ise yüzde 5 azalma yaşandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-11 11:42:38



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