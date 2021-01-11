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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

VEDAŞ’tan Bitlis’teki gazetecilere 10 Ocak ziyareti

İHA

VEDAŞ’tan Bitlis’teki gazetecilere 10 Ocak ziyareti

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) heyeti Bitlis’te görev yapan gazetecileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ziyareti etti.
VEDAŞ heyeti, her anlarında yanlarında olan gazetecilerin bu özel günlerini kutladıklarını belirttiler.
Gazetecilerin ve haber sorunlarının konuşulduğu ziyaret sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

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