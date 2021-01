Gazeteciler Bitlis için “Gönüllü Tanıtım Elçisi” oldu

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) üyeleri, il merkezi ve ilçelerinin tanıtımına katkı sunmak amacıyla "Gönüllü Tanıtım Seferberliği" projesini başlattı.

Yaklaşık 7 bin yıllık geçmişi bulunan açık hava müzesi konumundaki Bitlis’in tanıtımına katkı sunmak için kolları sıvayan Bitlis Gazeteciler Cemiyeti, Bitlis için topyekun bir tanıtım seferberliği başlattı. İlk startı Tatvan ilçesinden veren BİGACEM, bu kapsamda gönüllü üyeleriyle birlikte Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü ve Türkiye’nin en büyük gölü olan Van Gölü kıyısında çekimlere başladı. Cemiyet üyesi toplam 85 gönüllü gazetecinin yer alacağı proje ile kentin tarihi ve turistik güzelliklerinin tanıtımı için gönüllü tanıtım elçiliği görevi yapılacak. Bu sayede de hem kentin tanıtımına hem de şehrin daha çok ziyaretçi almasına katkı sunulmuş olacak.

Projenin startını Tatvan ilçesinden verdiklerini belirten BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, projedeki amaçlarının kenti ilçeleriyle birlikte en doğru ve en güzel şekilde tanıtmak olduğunu söyledi. Yaklaşık 85 üyelerinin tanıtım projesine gönüllü olarak katıldığını ifade eden Aygül, yapılabilecek en kalıcı ve etkili tanıtımı gazetecilerin yapılabileceğine inandıklarını dile getirerek, “Kentte görev yapan meslektaşlarımızın her biri aslında bu şehrin tanıtımı için uzun yıllardır bireysel olarak çaba harcamaktadır. Bu anlamda BİGACEM olarak bizlerde bu tanıtıma topyekun destek sunmak adına anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmeye karar verdik. Bunun sonucunda da meslektaşlarımızla görüşmeler yaparak bu şehrin tanıtımına en üst seviyede destek sunmak için seferberlik başlatma kararı aldık. Bunun için de cemiyetimiz üyesi 85 meslektaşımızla birlikte bu şehir için gönüllü tanıtım elçileri olmaya karar verdik. Seferberlik kapsamında il merkezi ve ilçelerde görev yapan arkadaşlarımız belirli aralıklarla kentin dört bir yanındaki tarihi ve turistik güzellikleri gerek yerel ve gerekse ulusal basında yer almasına öncülük edecek. Bu sayede de hem şehrimizin potansiyellerine dikkat çekilmiş olacak hem de kentin en hızlı ve en doğru şekilde tanınmasına öncülük edilmiş olacak. Bu projemiz sayesinde hem şehrimizin daha çok tanınacağına hem de yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline geleceğine inanıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın sonunda da arkadaşlarımız tarafından toparlanan materyallerin yer alacağı bir tanıtım sitesi kurup, bu web sitesi sayesinde kentte hiç gelmeyen kişilerinde şehrimizi tanımasına imkan sunmayı planlıyoruz. Bu vesile ile şimdiden bu projemize gönüllü destek veren tüm üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” diye konuştu.

BİGACEM Genel Sekreteri ve aynı zamanda Proje Koordinatörü Hakan Okay ise tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen proje de her bir gazetecinin gönüllü tanıtım elçisi olacağını söyledi. Tatvan’dan startı verilen projenin il merkezi ve diğer ilçelerini de kapsayacağını dile getiren Proje Koordinatörü Hakan Okay, “Bu tanıtım projemizde kentimizin tarihi ve turistik güzellikleri cemiyetimiz üyesi gazeteci ve usta fotoğrafçılar tarafından bir bir fotoğraflanmış olacak. Proje sadece birkaç günlük bir proje değil, yıl boyunca 4 mevsim devam edecek bir proje olacak. Aynı zamanda droneler vasıtayla da daha önce hiç çekilmemiş açılardan bu yerlerin çekimleri yapılacak. Yapılan bu çekimler gerek yerel ve gerekse ulusal bazlı yayınlarda yayınlanması ve gerekse sosyal ağlarda paylaşımı sağlanacak. Bu sayede de kentimiz bir kez daha ama çok daha farklı açıklardan farklı güzelliklerle tanınmış olacak, proje asıl amacına ulaşmış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.