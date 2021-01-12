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Bitlis´teki operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü, 3 sığınak imha edildi

DHA

Bitlis´teki operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü, 3 sığınak imha edildi


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te hava destekli düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında ortaya çıkarılan 3 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Jandarma Komutanlığı tarafından merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında yürütülen operasyonda sıcak temas sağlanan 3 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bulunduğu bölgede arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin tespit ettiği 3 sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK´ya yönelik Bitlis´e bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında hava destekli 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet ÇELİK (Sehi-1)' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirilirken, temas sonrası yapılan arama-tarama faaliyetinde, 1 kış barınma sığınağı, 3 boş sığınak, 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 parçalanmış Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 parçalanmış M-16 piyade tüfeği, 1 el bombası, 1 topuk koparan mayın, 60 adet 5.56 mm. fişek, 2 Kaleşnikof şarjörü,1 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 5 boş jelikan, 4 radyo, 300 metre kablo, 2 leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 küçük pil, 30 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış büyük pil, 1 güneş paneli, 2 kol saati, 4 EYP düzeneği, 1 basma düzeneği, 1 anemometre, 1 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış düzenekli volkmen, 10 koli bandı, 7 el feneri, 1 düdüklü tencere, 5 battaniye, 30 branda, bin 310 kilo çeşitli gıda, çok sayıda kişisel temizlik, kırtasiye, örgütsel doküman, mutfak, inşaat, sağlık ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Teröristlere ait cesetler otopsi işlemi yapılmak üzere Devlet Hastanesine sevk edildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ise olay yerinde imha edildi." DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-01-12 20:38:08

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