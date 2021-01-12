Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, sığınak, barınak mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında jandarma hava destekli operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kayalıbağ Köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun barındığı bilgisi alınması üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgede hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (Sehi1)” operasyonu başlatılmıştır. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 3 erkek BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Temas sonrasında bölgede yapılan arama/tarama faaliyetinde, 1 adet kış barınma sığınağı, 3 adet boş sığınak, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış M16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet topuk koparan mayın, 60 adet 5.56 mm. fişek, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet dolu büyük tüp, 5 adet boş jelikan, 4 adet radyo, 300 metre kablo, 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 adet küçük pil, 30 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış büyük pil, 1 adet güneş paneli, 2 adet kol saati, 4 adet EYP Düzeneği, 1 adet basma düzeneği, 1 adet anemometre, 1 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış düzenekli volkmen, 10 adet koli bandı, 7 adet el feneri, 1 adet düdüklü tencere, 5 adet battaniye, 30 adet branda, 5 adet tüp başlığı, 1.310 kilo çeşitli gıda malzemesi, Çok sayıda kişisel temizlik, kırtasiye, örgütsel doküman, mutfak, inşaat, sağlık ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon ile ilgili olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda BTÖ mensuplarına ait cesetler otopsi işlemi yapılmak üzere Devlet hastanesine sevk edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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