Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyon kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirilirken, sığınak, barınak mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında jandarma hava destekli operasyon düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kayalıbağ Köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun barındığı bilgisi alınması üzerine, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla bölgede hava destekli "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik (Sehi1)” operasyonu başlatılmıştır. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, 3 erkek BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Temas sonrasında bölgede yapılan arama/tarama faaliyetinde, 1 adet kış barınma sığınağı, 3 adet boş sığınak, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet parçalanmış M16 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 1 adet topuk koparan mayın, 60 adet 5.56 mm. fişek, 2 adet Kaleşnikof şarjörü, 1 adet M16 piyade tüfeği şarjörü, 5 adet dolu büyük tüp, 5 adet boş jelikan, 4 adet radyo, 300 metre kablo, 2 adet leşker kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 10 adet küçük pil, 30 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış büyük pil, 1 adet güneş paneli, 2 adet kol saati, 4 adet EYP Düzeneği, 1 adet basma düzeneği, 1 adet anemometre, 1 adet EYP yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış düzenekli volkmen, 10 adet koli bandı, 7 adet el feneri, 1 adet düdüklü tencere, 5 adet battaniye, 30 adet branda, 5 adet tüp başlığı, 1.310 kilo çeşitli gıda malzemesi, Çok sayıda kişisel temizlik, kırtasiye, örgütsel doküman, mutfak, inşaat, sağlık ve giyim malzemesi ele geçirilmiştir. Operasyon ile ilgili olarak Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda BTÖ mensuplarına ait cesetler otopsi işlemi yapılmak üzere Devlet hastanesine sevk edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis´teki operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü, 3 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Bitlis´teki operasyonda 3 PKK'lı öldürüldü, 3 sığınak ...
Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Hizan Kaymakamı Yelek, ev ziyaretlerine devam ediyor
Gazeteciler Bitlis için “Gönüllü Tanıtım Elçisi” oldu
YEREL HABERLER Gazeteciler Bitlis için “Gönüllü Tanıtım Elçisi” oldu
Tatvan'da çatı yangını
YEREL HABERLER Tatvan'da çatı yangını
Bitlis´te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis´te 10 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
YEREL HABERLER Bitlis'te sokağa çıkma yasağı
AK Parti’den kongre açıklaması
YEREL HABERLER AK Parti’den kongre açıklaması
Tatvan Belediyesi’nden Azad’a destek
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesi’nden Azad’a destek
VEDAŞ’tan Bitlis’teki gazetecilere 10 Ocak ziyareti
YEREL HABERLER VEDAŞ’tan Bitlis’teki gazetecilere 10 Ocak ziyareti
Hizan’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Hizan’da bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler ...
Bitlis’te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon
YEREL HABERLER Bitlis’te 4 bin 941 personelle bin 924 operasyon
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı 2020 raporunu açıkladı: Asayiş olaylarının yüzde 98´i aydınlatıldı
YEREL HABERLER Bitlis İl Jandarma Komutanlığı 2020 raporunu ...
Geleceğin kürek sporcuları Van Gölü’nde yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin kürek sporcuları Van Gölü’nde yetişiyor
Bitlis’te bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler okulda, öğrenciler evlerinde okudu
YEREL HABERLER Bitlis’te bayrak töreni İstiklal Marşı'nı öğretmenler ...
Bitlis´te, PKK'lı teröristlerin mühimmat dolu 6 sığınağı tespit edildi
YEREL HABERLER Bitlis´te, PKK'lı teröristlerin mühimmat dolu 6 ...
Bitlis kırsalında 6 sığınak ile top ve havan mühimmatı bulundu
YEREL HABERLER Bitlis kırsalında 6 sığınak ile top ve havan ...
BEÜ Rektörü Yardım: Pandemi sürecinden en az etkilenen üniversitelerden biriyiz
YEREL HABERLER BEÜ Rektörü Yardım: Pandemi sürecinden en az ...
Başkan Çoban’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çoban’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...