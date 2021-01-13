Bitlis'te, minibüste 39 kaçak göçmen yakalandı

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Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS´in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü yapan polis ekiplerince durdurulan minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişindeki arama kontrol noktasında durdurdukları minibüste kimlik kontrolü yaptı. Bunun üzerine minibüste 39 kaçak göçmenin bulunduğu belirlendi. Organizatörlük tespit edilen belirlenen E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE

2021-01-13 10:24:49



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