Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 4 kişiye ait iş yerlerine düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 cep telefonu ele geçirildi.
Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, K.A., M.S.G., Ö.E. ve Y.Ş.'nin yurda yasa dışı yollarla ürün getirdiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 şüphelinin belirlenen adresteki iş yerlerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirilen 38 cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı cep telefonlarına el koyulurken, 4 iş yeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis / Tatvan Ceren KURTYE
2021-01-13 10:28:06
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