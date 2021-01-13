Bitlis’te 4 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, “İhaleye fesat karıştırma suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.Y. isimli şüpheli, 12 Ocak 2021 tarihinde yakalanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.