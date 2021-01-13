Tatvan’da 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Bitlis’in Tatvan ilçesinde 39 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir minibüste arama yapıldığı belirtilerek, “Minibüsün içerisinde bulunan toplam 39 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan araç sürücüsü E.K. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir” denildi.

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