Bitlis'te kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS´in Adilcevaz ilçesinde, jandarma ekiplerinin 6 farklı adreste yaptığı operasyonda, 2 bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Adilcevaz´a bağlı Yolçatı ve Erikbağı köylerinde 6 farklı adrese, jandarma ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda, çeşitli markalarda 2 bin 170 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara, 1 ruhsatsız av tüfeği, 80 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 9 av tüfeği fişeği, 1 arama dedektörü, 3,5 kilogram kıyılmış tütün ve 76 paket tütün filtresi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla el konulurken, olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-13 12:12:59



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