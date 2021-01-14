Van Gölü’nde 7 göçmenin hayatını kaybettiği tekne kazasının iddianamesi tamamladı

– Van Gölü’nün Bitlis’in Adilcevaz ilçesi açıklarında meydana gelen tekne kazasında hayatını kaybeden 7 göçmen ile ilgili hazırlanan iddianame tamamlanırken, sanıklar hakkında 38,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Adilcevaz ilçesi açıklarında meydana gelen ve 79 kaçak göçmenden 7'sinin yaşamını yitirdiği tekne kazasıyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir ihbarı değerlendirmek için gittiği benzin istasyonunda 4050 kişilik bir grubu üzerleri ıslak bir şekilde bulduğuna yer verilerek, Türkçe bilen göçmenlerle yapılan konuşmalarda tekne ile Van Gölü üzerinden geldikleri ve sahile yakın bir yerde teknenin alabora olduğunu beyan ettikleri belirtildi. İddianamede, tercüman huzurunda göçmenlerin alınan beyanlarında; Bangladeş, Pakistan, Suriye, Hindistan ve Afganistan gibi ülkelerden kendi imkanlarıyla İran'a kadar geldikleri, İran'dan dillerini bilmedikleri bir şebekeye kendilerini Türkiye'ye geçirtmesi için 300 ila bin dolar arası para verdikleri belirtilerek, iki kişinin plakası bilinmeyen ve içinde koltuk ve yan camları bulunmayan 2 beyaz renkli transit araçla kendilerini aldıkları ve yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından sahil kısmına geldikleri kaydedildi.

Tekne faciası iddianamesinin tamamlanmasından sonra 8 sanık hakkında 'göçmen kaçakçılığı' ve 'bilinçli taksirle ölüme sebep olmak' suçlarından 38,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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