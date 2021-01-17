Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı

Ceren KURTYE/TATVAN (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir araçtaki M.O.N.'nin üzerinde yapılan aramada 962 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O.N. gözaltına alındı.
İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durdurdukları bir araçta, şüphelendikleri M.O.N.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda M.O.N.'nin üzerinde 962 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O.N'e gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bitlis Ceren KURTYE
2021-01-17 13:02:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.