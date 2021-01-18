Depremden esinlenerek ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitap çıkardı

– Van’da 2011 yılında meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremden esinlenen öğretmen, ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitabını çıkardı.

23 Ekim 2011 Van depreminin Erciş ve Adilcevaz ilçelerinde yıkıma ve ölüme yol açtığını ifade eden Ayfer Demirtaş, bu dönemde kendisi gibi yeni atanan 68 öğretmenin depremde hayatını kaybettiğini belirtti. Depremden sonra Adilcevaz’ın en çok etkilenen köylerine gidip depremzede çocuklarla gönüllü çalıştığını anlatan Demirtaş, “Onların yaşama sevinçlerinden, umut dolu olmalarından, hayallerinden çok etkilendim. Yıllar geçip anne olduktan sonra çocuk edebiyatı ile tekrar tanıştım. Nitelikli eserleri araştırıp çokça okudum. Çocuk edebiyatı atölyesine katılıp kendim de yazmaya başladım. ‘Yeraltı Canavarı’ kitabım, bu çalışmaların sonucudur. Kitabımda deprem gerçeğini bir çocuğun gözünden anlattım. Deprem bir doğa olayı ancak onu insan hatası afet yapıyor. Kocaeli, Van, Elazığ ve İzmir’de aynı acıları çaresizce yaşayıp durduk. Bu son olsun istiyorum. Yıkımın da insan hatası olduğunu öğrenen çocuğun aynı hataları yapmayacağını umut ediyorum” ifadelerinde bulundu.

‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitabının iki ay önce çıktığını açıklayan Ayfer Demirtaş, yeni yayınlarının da hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti.

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