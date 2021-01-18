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Bitlis´te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 165 köy yolu kapandı

DHA

Bitlis´te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 165 köy yolu kapandı


Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,(DHA)BİTLİS'te, bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı sonucu 165 köy yolu ulaşıma kapanırken, merkezdeki kar kalınlığı 60, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi aştı. Kapalı yolların açılması için çalışma başlatıldı. 
Bitlis'te geçen hafta çarşamba günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kent merkezinde 60 santimetreye ulaşan kar, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Bölgede etkili olan kar yağışı sonucu 165 köy yolu da ulaşıma kapandı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının çarşamba günü öğlen saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini söyledi.  Hava sıcaklıklarının çarşamba gecesinden sonra eksi 15'lere kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise karla mücadele ekiplerinin 7/24 mesailerine devam ettiğini bildirdi. 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı kaydedildi. Belediye ekipleri ise, mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-01-18 11:09:28

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