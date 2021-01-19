Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, 290 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömülürken, köy yollarının açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Bitlis'te çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ve tek katlı yapılar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile yollarda temizlik ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 17 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-19 12:13:27



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