Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

DHA

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı


Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, 290 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömülürken, köy yollarının açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor.
Bitlis'te çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ve tek katlı yapılar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile yollarda temizlik ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 17 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-01-19 12:13:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis’te duraklar, tabelalar, evler kardan kayboldu İl genelinde 290 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis Belediyesi kent merkezinde kamyonlarla kar taşıyor
YEREL HABERLER Bitlis’te duraklar, tabelalar, evler kardan ...
Ahlat’ta 18 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta 18 köy yolu ulaşıma kapandı
Hizanlı esnaftan örnek davranış
YEREL HABERLER Hizanlı esnaftan örnek davranış
AK Parti Bitlis İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bitlis İl Başkanlığı 7’nci Olağan Kongresi ...
AK Parti Bitlis 7´nci Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Bitlis 7´nci Olağan Kongresi yapıldı
Ahlat’ta kar yağışı 16 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Ahlat’ta kar yağışı 16 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis´te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 165 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Bitlis´te kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 165 köy yolu ...
Bitlis’te otobüs durakları ve tek katlı evler karda kayboldu 1 metreye yakın kar yağdı, 165 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bitlis’te otobüs durakları ve tek katlı evler karda ...
Arızaya giden ekipler, barınaktaki köpekleri besledi
YEREL HABERLER Arızaya giden ekipler, barınaktaki köpekleri besledi
Tatvan Belediyesinden karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Tatvan Belediyesinden karla mücadele çalışması
Depremden esinlenerek ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitap çıkardı
YEREL HABERLER Depremden esinlenerek ‘Yeraltı Canavarı’ adlı kitap ...
Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
YEREL HABERLER Bitlis Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
Bitlis’te metanfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Bitlis’te metanfetamin ele geçirildi
Arızayı gideren ekiplerin hayvan sevgisi
YEREL HABERLER Arızayı gideren ekiplerin hayvan sevgisi
Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER Otomobilde 962 gram uyuşturucu ile yakalandı