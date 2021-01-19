Tatvan’da 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis’in Tatvan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapanırken, TatvanGüroymak ve TatvanAhlat arası yolculuk yapan araçlar için kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

Tatvan’da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapanırken, TatvanGüroymak ve TatvanAhlat arası yolculuk yapan araçlar için kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Geçtiğimiz hafta sonundan itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma tamamen kapanırken TatvanGüroymak ve TatvanAhlat karayolu ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor. Sabah saatlerinde başlayan tipi nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Bazı kazaların da yaşandığı Rahva mevkiinde Karayolları, İl Özel İdaresi ve Tatvan Belediyesine bağlı ekipler yolun açılması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.

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