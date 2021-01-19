Bitlis'te karda mahsur kalan kişi, jandarmanın paletli aracıyla kurtarıldı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipiden dolayı mahsur kalan Z.E. (60), jandarma tarafından kurtarıldı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde yaşayan Z.E., odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbarın alınmasının ardından Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Z.E., jandarmanın paletli kar aracıyla kurtarılarak evine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-19 14:17:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.