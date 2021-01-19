Vali Çağatay’dan Bitlis Belediyesinin yeni hizmet binasına ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, belediyenin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Çağatay ve beraberindekileri Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay karşıladı. Yeni belediye binasını gezen Vali Çağatay, birimler hakkında Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’dan bilgi aldı. Bitlis Belediyesinin birimlerini gezen Vali Çağatay, burada çalışan personellere kolaylıklar diledi.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Vali Oktay Çağatay ise Belediye Başkanı Tanğlay’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Bitlis Belediyesi ziyaretinde Vali Çağatay’a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.