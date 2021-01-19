Çatıdaki kar, şelale gibi aktı (2)

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ UYARDI: DİKKATLİ OLUNSUN
Bitlis'te, 2 katlı binanın çatısında biriken ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütlesinin şelale gibi caddeye aktığı anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen İsmail Burhan, yaşananları anlatıp, uyarılarda bulundu. Telefonu ile uğraşırken olayın meydana geldiğini belirten Burhan, "Bitlis´te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Çatılarda biriken karlar, havanın yumuşaması ile düşmeye başladı. Daha önceki yıllarda çatıdan düşen karlardan dolayı ölen vatandaşlarımız var. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olsunlar" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ
2021-01-19 15:20:35
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.