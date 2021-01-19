Bitlis’te ağır vasıta araçlara kar engeli

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle BitlisVanSiirtMuş kara yolları ağır vasıta araçlar için ulaşıma kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bölgemizde ve ilimiz genelinde etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ve kar yağışı şiddetinin son saatlerde iyice artmasından dolayı; TatvanGevaş, AdilcevazBitlis, GüroymakBitlis ve BaykanBitlis kara yolları ağır vasıta araçlar için (tır, kamyon, çekici vb.) geçici süre ile çift taraflı olarak ulaşıma kapatılmıştır. Diğer araçlarımızın sürücüleri ise seyir güvenliğinin tehlikeye düşmemesi ve yolların kapanmaması için kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça yola çıkmaması önemle duyurulur” denildi.

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