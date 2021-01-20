Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)BİTLİS'te bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri başlattıkları çalışma kapsamında, kent merkezindeki kar yığınlarını kamyonlara yükleyip, şehrin dışına taşıyor.

Bitlis kent merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de yoları ve kaldırımları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Ara sokaklardaki karlar önce küçük kepçelerle belirli noktalarda toplanıyor. Ardından da kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarılıyor. Kent merkezindeki çalışmaların geceli gündüzlü sürdürüldüğünü belirten Belediye Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Fehmi Çelikcanlı, "Yoğun kar nedeniyle Bitlis Belediyesi tüm araç gereç ve personeliyle sahadadır. Şehrimizin dar coğrafyası nedeniyle bu sokaklardan karın taşınması söz konusu. Kent merkezinde günlük 150-200 kamyon karı şehir dışına çıkarmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-20 09:24:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.