Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, ErcişAdilcevaz kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. Erciş'ten Adilcevaz istikametine giden Mahmut Altaş yönetiminde 04 P 3272 plakalı açık kasa Ford transit kamyonet, buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Sedat Albayrak, Mahmut Altaş ve Vedat Albayrak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

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