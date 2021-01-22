Ahlat’ın yeni otobüs terminal binası mimarisiyle bölgeye örnek olacak

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapımı tamamlanarak kısa süre içerisinde faaliyete geçecek olan yeni şehirler arası otobüs terminali, mimari yapısıyla bölgede dikkat çeken yatırımlar arasında yer alıyor.

Ahlat Belediyesi tarafından yaptırılan yeni şehirler arası otobüs terminali hizmete hazır gelirken, ihalesi tamamlanan terminal de otobüs firmaları, lokanta ve kafeteryalar hizmet verecek. İşletmeciler ise yeni yerlerine taşınmak için hazırlıklarına başladı. İlçenin mimari dokusuna uygun hayata geçirilen yeni otogar mimari özelliği ile dikkat çekerken, gerek ilçeye gerek bölgeye ekonomik olarak büyük katkı sağlayacak. İhale sonrası otobüs işletmecileri, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ı makamında ziyaret ederek, vaat edilen süreden önce tamamlanarak kendilerine teslim edilen yeni ve ilçeye yakışır otobüs terminali için teşekkür ettiler.

Başkan Çoban ise, işletmecilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, bir kültür ve turizm kenti olan Ahlat’ta işletmecilerin üzerine düşen sorumlulukları da hatırlatarak, Ahlat’a yakışır, kaliteli ve güzel hizmet etmeleri hususunda önerilerde bulundu. Başkan Çoban, Ahlat’ın önemli turizm yerlerinden biri olması nedeniyle otogar noktasında sorun olduğunu belirterek, “Allah’a şükür bu sorunu da hallettik. Kültür ve mimari projemiz tamamlandı. İhalemiz tamamlandı. Şimdi işletmecilerimiz ile bir araya geldik. Ahlat model olmaya devam ediyor. Ahlat’ın kültür ve ticaretinin yanı sıra bölgenin de turizm ve ticaretine önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

Başkan Çoban, 1071 metrekare bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan şehirlerarası otobüs terminalinin, ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu belirterek, terminalin ilçeye ve bölgeye hayırlı olması dileklerinde bulundu.

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