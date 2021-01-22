Evlerin kara gömüldüğü Bitlis'te, seyrine doyumsuz manzaralar

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Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)BİTLİS´te bir hafta aralıklarla devam eden kar yağışı kent merkezinde 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler kara gömüldü. Kar sonrası yaşanan güneşli hava ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bitlis´te yolları kapatıp, ulaşımı durma noktasına getiren kar yağışı, bugün yerini soğuk ve güneşli havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisi ile çatılarda uzun buz sarkıtlarının oluşurken, tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte, güneşli hava ise seyirlik manzaralar ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Bitlis Özcan ÇİRİŞ

2021-01-22 12:49:20



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