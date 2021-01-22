Bitlis'te bazı bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak, Mutki ve Hizan’da bazı bölgeler geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkezle birlikte 4 ilçede özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanlığının 7 Ocak 2021 tarihli ve 3399 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 31 Aralık 2021 tarihleri arasında bazı bölgeler Geçici Özel Güvenlik Bölgesi olarak ilan edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.