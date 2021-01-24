Vangölü aktivistleri Süphan Dağı eteklerine yaban hayvanları için yem bıraktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı eteklerine yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Bitlis Temsilciliği ve Adilcevaz Aydınlar beldesindeki vatandaşlar, soğuk havalarda yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı ve Bitlis Temsilcisi Orhan Emen, dernek üyeleri ve belde halkı tarafından temin edilen yiyecekleri yaban hayvanları için Süphan Dağı eteklerine bıraktı.

Son bir haftadır kış şartlarının çok çetin geçtiğini belirten Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Orhan Emen, “Adilcevaz ilçesinin Aydınlar beldemizde halkımızla birlikte Süphan Dağı’nın eteklerine her sene olduğu gibi bu sene de yem bırakıyoruz. Bu sene gerçekten birkaç gündür aşırı yağışlar oldu. Bundan dolayı bizler de doğaya yem bıraktık. Doğadaki hayvanlar açlıktan telef olmasınlar, yazıktırlar. Onların da bahara çıkması için doğaya yem bırakıyoruz. Bölgemizdeki insanlara ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum, inşallah onlar da bizleri örnek alarak doğaya yem bırakırlar diye düşünüyorum” dedi.

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