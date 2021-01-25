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Hizan’da besicilerin zorlu kış mesaisi

İHA

Hizan’da besicilerin zorlu kış mesaisi

– Bitlis’in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki besiciler hayvanlarını güç koşullarda besliyor.
Hizan’da etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki besiciler hayvanlarını güç koşullarda besliyor. Belirli zamanlarda ağıllardan çıkarılan koyunlar, karların üzerinde besleniyor. Hizan ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan Yusuf Karabaş ve Mehmet Kurt isimli besiciler, “Zorlu kış şartlarında hayvanlarımıza bakmaya çalışıyoruz. Çok kar var her sabah kalkıp hayvanlarımızın altını temizliyoruz. Daha sonda suyunu veriyoruz, sağıyoruz ve yemini veriyoruz. Yemleme işinin büyük bir bölümünü dışarıda yapıyoruz” dedi.

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