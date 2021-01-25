Bitlis'te çatıdan düşen kar kütlesi 4 kişiyi yaraladı

Bitlis’te bir iş yerinin çatısından düşen kar kütlelerinden dolayı 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yaralanırken, 3 araçta hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Nur Caddesi üzerindeki bir iş yerinin çatısında biriken karların düşmesi sonucu 2’si çocuk 4 kişi hafif şekilde yakalandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kar kütleleri park halindeki 3 araca da zarar verirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olayı gören İsmail Bulan isimli vatanda, “Az önce çarşı merkezinden geçtiğim sırada 5 katlı iş merkezinin çatısından kar düştü. 2’si çocuk toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Böyle olayların yaşanmaması için vatandaşlar çatılarını temizlesin” dedi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.