Güroymak Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Bitlis’in Güroymak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları için ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki parklara mama, yem ve su bıraktı.
Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla başta hayvan severler olmak üzere herkesimden takdir gören Güroymak Belediyesi, korona virüsten dolayı yeteri kadar beslenemeyen can dostlar için çalışmalarını hızlandırdı. Kedi ve köpek gibi sokak hayvanları için ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahallelerdeki belirli noktalara mama ile su bırakan zabıta ekipleri, kuşlar için de belirli alanlara yem bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.