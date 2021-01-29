Kaymakam Yelek’ten askeri üs bölgesine ziyaret

– Bitlis’in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2850 rakımlı Mesir Tepe Askeri Üs Bölgesini ziyaret etti.

Kaymakam Yelek, Nazar bölgesinde güvenliği sağlamak amacıyla kurulan üs bölgesini ziyaret ederek, güvenlik güçleri ile sohbet edip bilgi aldı. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar ile birlikte Mesir Tepe Askeri Üs Bölgesinde incelemelerde bulunan Kaymakam Yelek, bölgedeki nöbet kulübelerini de gezerek nöbet tutan askerler ve güvenlik korucularıyla bir süre sohbet etti. Kaymakam Yelek, üs bölgesinden sorumlu komutandan güvenlik güçlerinin faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek, gece gündüz demeden her türlü iklim koşullarında görev yapan asker ve güvenlik korucularına teşekkür ederek, "Devletin birliği ve bütünlüğü ile vatandaşın huzuru için gece gündüz demeden, zor şartlarda dahi büyük bir özveri ve fedakârlıkla görev icra eden güvenlik güçlerinin, vatandaşlarımızın güvenliklerinin teminatı olduğunu gördük" dedi.

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